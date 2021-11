Za kupované vánoční cukroví si letos zákazníci připlatí. Zdražila mouka i energie. Někteří proto svoje objednávky ruší. „Odradilo nás to. Cukroví si kupovat nebudeme. Musíme šetřit. Raději si napečeme doma. Tři druhy budou úplně stačit,“ prohlásila Alena Kubátová z Havlíčkova Brodu.

Za kupované cukroví si ale někde zákazník letos hodně připlatí | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Ceny v jednotlivých cukrárnách se ale výrazně liší. Někde vánoční cukroví vůbec péct nebudou, jinde se snaží zájem zákazníků udržet i s vidinou, že letos na vánočních sladkostech nevydělají. Například cukrárna Fontána v Přibyslavi se rozhodla, že zdražovat nebude. „Ceny jsme o něco zvedli koncem léta, další zdražení nechystáme. Máme obavy, že by to odradilo zákazníky,“ vysvětlila Petra Šmídová. Ovšem doba objednávek je omezená. Vánoční těsto a kolekci si mohou zákazníci objednat jen do 12. prosince. Balené čajové cukroví do 6. prosince.