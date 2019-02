Vysočina - Osobní zadlužení je vážným společenským problémem. O adventu se toto riziko ještě zvyšuje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ V. Šimánek

Na začátku všeho je touha naplnit své materiální potřeby či snaha rychle vyřešit složitou životní situaci. Člověk si půjčí od banky, pak nestíhá splácet. Do toho se přidají Vánoce a usměvavá reprezentantka z reklamy nabízející rychlou půjčku na dárky, ke které dostanete navíc bonus.

Takto často začíná nekonečná spirála dluhů, do které se stále častěji uvrtávají rodiny v kraji Vysočina – i na Žďársku. „Počty lidí, kteří se dostali do svízelné finanční situace a vyhledají naši odbornou pomoc, se za poslední rok mnohonásobně znásobily. A to nejen v souvislosti s tím, že v okrese propouštěly velké podniky, ale i s blížícími se Vánocemi. Je totiž logické, že si lidé před svátky půjčují,“ uvedla Barbora Nekvindová z Občanské poradny Žďár nad Sázavou.

S krizí se zadlužuje stále více lidí

Dluhy jsou jedním z nejčastějších problémů, které dnes návštěvníci poraden řeší. „Zatímco dříve jsme v poradně často řešili například vztahy lidské nebo pracovně–právní dneska je to nejčastěji dluhové poradenství, exekuce,upomínkování a insolvence. Například v úterý nás ohledně exekucí a dluhů navštívili čtyři klienti,“ konstatovala Jana Řádová z občanské poradny Oblastní charity v Pelhřimově

Míra zadlužování je odvislá od míry lidí žijících na sociálním okraji. Na Vysočině těchto lidí není ve srovnání například se severními Čechami mnoho. S příchodem hospodářské krize se však sféra dlužníků stále rozšiřuje. „V době růstu ekonomiky existovala silná dělicí čára mezi společností. Zadlužení se týkalo především sociálně vyloučených obyvatel, v nejčastějším případě Romů. V minulém roce se spektrum lidí, co jsou na hraně sociální pasti, rapidně rozšířilo,“ sdělil Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni s tím, že Vysočina celkově patří mezi ty méně problémové lokality.

Odkud si tedy lidé půjčují? „Když k nám do poradny klienti přijdou, již mají velké dluhové problémy. Nemají peníze na to, aby splatili své závazky vůči bance, kde si půjčují nejdříve,“ uvedla Barbora Nekvindová s tím, že pak následně v krizové situaci oslovují s prosbou o půjčku firmy známé z reklam. „Tyto firmy jsou velmi striktní a neústupné ve svých požadavcích na termín splacení,“ varuje Barbora Nekvindová.

Půjčky jsou v zastoupení jedné známé společnosti poskytovány také na každé poště. „Před Vánoci půjčujeme zákazníkům často velmi vysoké obnosy,“ potvrdila pracovnice jedné z pošt v Pelhřimově, která si nepřála být jmenována.