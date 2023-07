Zmrzlinu a sorbet vyrábí vlastní. „Ingredience mícháme přímo ve stroji. V něm zmrzlinu vytvoříme a pak ji z něj můžeme rovnou prodávat. Máme osm zásobníků. Po vyprázdnění ho dokážeme znovu naplnit do patnácti minut. Sorbety mají až padesátiprocentní podíl ovoce. Do zmrzliny pak dáváme čistou smetanu a mléko,“ přibližuje Částka.

Když je horko a slunce pálí, prodají v cukrárně a kavárně až sedmdesát litrů zmrzliny. Josef Částka s manželkou ji vyrábí ve Žďáře už tři roky. „Máme takové heslo. Co chutná nám a našim dětem, dáme zákazníkům. Co nám a našim dětem nechutná, zákazníkům nedáme. Tenhle princip se osvědčil a funguje nám,“ říká zmrzlinář. Deníku prozradil, jak takový zmrzlinový recept vypadá.

Mezi nejoblíbenější příchutě zákazníků patří vanilka, čokoláda, pistácie či slaný karamel. A ačkoli v P Cafe s chutěmi experimentují, i to má své meze. „Vyrábíme například alkoholovou zmrzlinu. Ta je s příchutí Aperol Spritz. Máme i příchuť mango maracuja, kde kombinuje sladkost s kyselostí. Ale do divokých experimentů se nepouštíme. Existuje třeba i lososová nebo ančovičková zmrzlina, ale tu nejspíš nikdy nevyzkoušíme,“ přiznává spolumajitel kavárny.

Částka zároveň dodává, že nejde vytvořit zmrzlinu v libovolné příchuti. „Problém je to hlavně s ovocem, které má v sobě velký podíl vody. Týká se to například melounu. Dobrá zmrzlina musí mít správný poměr mléka, smetany i vody. Vodnaté ovoce tento poměr narušuje. Nemá to pak tu potřebnou hladkost a jemnost. Dá se to sice vyvážit různými náhražkami, ale to tady neděláme,“ ujišťuje žďárský zmrzlinář.



Na zmrzlinu navíc dohlíží technolog z Brna. „Spolupracujeme s ním od začátku. Vystudoval zmrzlinářskou školu v Itálii. Poměr surovin i teplot při přípravě musí být přesný. Jinak vznikne třeba ledová tříšť. Je to hotová věda. Ale s tím, jak to zařídil, jsme spokojení. Nebylo potřeba přístup od začátku nijak zásadně měnit,“ pochvaluje si Částka.

Jedna špachtle zmrzliny vyjde na třicet korun. Dvě špachtle stojí pětačtyřicet korun. Pro porci se ráda stavuje Lucie Zídková, která ve Žďáře pracuje. „Má ji rád i syn a nevíme tady o žádné lepší. Válcuje ostatní. V dětství jsem bydlela ve Zlíně a nostalgicky se jí vyrovná právě jedině Zlíňanka, jenže ta je z ruky,“ popisuje Zídková s tím, že mezi jejich nejoblíbenější příchutě patří slaný karamel, malina a čokoláda s vanilkovou. Mezi další místa, kde se člověk může zmrzlinami zchladit, patří ve Žďáře Sladoled, ZmRzka ZR, Zmrzlina z Podskalí nebo cukrárna Amarena.

