Výměna pohřebních služeb na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou stále budí emoce. Bývalý nájemce pohřebiště Jaroslav Havlena z Pietas-Vysibla označil místostarostku města Ludmilu Řezníčkovou za lhářku. Reagoval tím na její tvrzení pro Deník, v němž politička tvrdila, že je s novými pohřebními službami spokojena. To podpořila tvrzením, že jim vyšly vstříc a budou pro město dělat takzvané sociální pohřby. Jde o piety pro zemřelé, k nimž se nikdo nehlásí. „Je to lež, protože na vypravování sociálních pohřbů má s městem smlouvu právě naše firma a žádnou jinou smlouvu dosud město neuzavřelo, pokud vím,“ upozornil Havlena.

Havlena už dříve tvrdil, že je minimálně nezvyklé, aby se o jedno pohřebiště dělily dvě pohřební služby. Společnost musela prostory na Zelené hoře vyklidit poté, když neuspěla ve výběrovém řízení na nového nájemce. Od 1. května už jsou v nájmu dvě nové společnosti RV PS Vevera a PS Charon J+J.

„Celé to považuji za zbytečnou kauzu a uraženou ješitnost firmy, která nebyla vybrána a v minulosti tu měla na pohřbívání prakticky monopol,“ řekla Deníku místostarostka Řezníčková. Ta potvrdila, že město oslovilo obě nové firmy, aby se vyjádřily, zda mají zájem o vypravování sociálních pohřbů. RV PS Vevera ani přes urgence nereagovala. „Minimálně jedna se vyslovila kladně. Je pravda, že v současné době máme smlouvu s Pietas-Vysibla, ale do budoucna není vyloučeno, že to bude jinak,“ podotkla Řezníčková.

Havlena ještě upozorňuje na to, že sice PS Charon J+J poslala radnici svou nabídku, ale ta je podle něj cenově přemrštěná.

„Firma nabídla cenu kolem třiadvaceti tisíc korun, my to pro radnici už dlouhá léta děláme za osm tisíc korun,“ uvedl Havlena.

Jednatel Charonu Bohumír Jahoda tvrdí, že svou nabídku jeho společnost radnici odeslala." Zatím nemáme zpětnou vazbu,“ reagoval Jahoda, který je zatížen exekucemi. Na dotaz Deníku, zda nabídli cenu kolem třiadvaceti tisíc korun, odpověděl, že je to možné.

Pro radnici je podle místostarostky cena důležitá. „A to také proto, že sociálních pohřbů lidí, o něž nemá nikdo zájem, je ročně v řádu jednotek,“ dodala Řezníčková.

To potvrzují i na jiných místech Vysočiny. Například v Havlíčkově Brodě zajišťuje sociální pohřby Pohřební služba Duben.

„Cena se pohybuje v průměru okolo dvanácti a půl tisíce korun. Závisí to na okolnostech,“ informovala mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Do deseti sociálních pohřbů vypravují například v Třebíči. Provádí je stejně jako ve Žďáře nad Sázavou Pietas-Vysibla. „Cena jednoho takového pohřbu se pohybuje kolem deseti tisíc korun,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Například v Pelhřimově vypravili v roce 2021 jen tři takové pohřby. „Průměrná cena jednoho z nich byla necelých dvanáct tisíc korun,“ uvedla Andrea Unterfrancová z pelhřimovského úřadu. V předchozím roce to byly čtyři pohřby za průměrnou cenu necelých deset tisíc korun.

Sociální pohřby vypravuje obec na jejímž území dotyčný zemřel. Zákonná lhůta vypravení pohřbu je šestadevadesát hodin (pokud se nepřihlásí jiná osoba, pozn. red).* Po ukončení dědictví pak žádají odbory sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu.

Žádá se zhruba jednou až za dva roky, podle pokynů ministerstva. „Letos byla Městu Pelhřimov zaslaná refundace ve výši necelých devětapadesát tisíc korun, přičemž jedno dědictví ještě nebylo ukončeno,“ upřesnila Unterfrancová.

