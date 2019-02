Žďár nad Sázavou – Sahat na exponáty přikázáno! To je heslo známé putovní výstavy libereckého IQ parku nazvané Hry a klamy, která nyní dorazila do Žďáru. Nejen k vidění bude v prostorách zámku od pátku 23. února.

Putovní výstava libereckého IQ parku Hry a klamy je plná interaktivních exponátů, her, hlavolamů a experimentů. Od pátku 23. února bude k vidění v zámku ve Žďáře nad Sázavou a potrvá do 31. března. | Foto: archiv Zámku Žďár nad Sázavou

„V muzeích a na výstavách se na nic nesahá, je to tak ve většině případů. Ale heslo Her a klamů je jiné, a je totožné s tím naším pro Muzeum nové generace. Proto se nám nápad dostat k nám právě tuto výstavu líbil. Máme k sobě blízko. Interaktivita, zajímavosti, informace formou zábavné hry, osahání si všeho, co expozice nabízí…,“ vysvětlila Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou, proč si vybrali právě Hry a klamy.