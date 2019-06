Úvozová cesta v dnešní čtvrti Klafar ústí u plastiky Mamlase z dílny žďárského výtvarníka Michala Olšiaka, od níž pak vede modrá turistická značka k nedalekému rybníku Mikšovec a dále k jezírku Vápenice.

Poté směřuje značení přes Adamův kopec k rozcestníku Pilský les, kde přejdeme na červenou turistickou značku, abychom za polničským kamenolomem přešli na cyklostezku vedoucí kolem Pilské nádrže.

Dojdeme k symbolické česko-moravské zemské hranici v podobě plastiky lva a orlice, opět z dílny žďárského výtvarníka Michala Olšiaka, a pokračujeme do rekreačního areálu Pilák. Odtud pak kolem hotelu Tálský mlýn dojdeme do Dvorské ulice a dál přes Starý dvůr pokračujeme zpět do žďárské čtvrti Klafar.