Polnička - VPolničcena Žďársku v sobotu 31. prosince lidé zahájili silvestrovské oslavy během na historických lyžích. Tradice, kterou založili štamgasti tamní hospůdky, se ve vesnici udržuje už dvaačtyřicet let.

Lyžařům v poděděných kabátech a čepicích nebo v netradičních kostýmech nakonec přálo počasí. Potřebných několik centimetrů sněhu napadlo v pátek, závodilo se pod slunečnou oblohou.



"Jsme rádi, že jsme se sněhu dočkali. Byli jsme připraveni i na to, že pokud by nebyl, vyrazíme s lyžemi přes rameno," řekl ČTK místostarosta Luboš Zeman, který akci moderoval. V minulosti se na holé trati běhalo i s trakařem, na kterém byl sud piva. "Ale těch ročníků, kdy jsme byli bez sněhu, moc nebylo. Jezdíme třeba i na centimetru sněhu, protože ty staré lyže, to je jen dřevo, to snese nějaký ten kamínek a hlínu," doplnil Zeman.



Na půl kilometru dlouhou trať se letos postavily v několika věkových kategoriích tři desítky závodníků. Stovka diváků sledovala výkony dětí z mateřské školy i zralých mužů, jejichž tým vedl zdatný šedesátník. "Výsledek je nepodstatný. Vítěze budeme losovat," žertoval Zeman během závodu.



Nejlepší z 12 dospělých běžců, Kamil Krčál, absolvoval trať na dřevěných běžkách, které kdysi dostal od přátel. Silvestrovského běhu se zúčastnil už víc než dvacetkrát. "Dneska se mi běželo dobře," pochvaloval si. Další závodníci posbírali staré lyže stejně jako dobové oblečení doma po půdách. "Já sám mám šedesátileté lyže po tchánovi," představil své vybavení Zeman. Jako vázání závodníkům sloužily kožené řemínky s přezkami.



VPolničcese lidé umí bavit i jindy v roce. Koncem léta se pravidelně scházejí na hod kolejnicí. Do dálky se hází asi šestikilovým kusem kovu z kolejnice, která byla odlita v roce 1837 v někdejších tamních železárnách.