Pikárečtí si o letošním masopustu užili současně i pouťové radovánky. Po celé obci vylepili plakáty s pouťovým programem a atrakce nastěhovali na alegorické vozy. „A to včetně atrapy nového zvonu, který bude v červenci žehnán a instalován do věže kapličky. Střílelo se ve střelnici a dokonce byla skácena i májka. Tu, jako už často v minulosti, „vyhrál“ Karel Krejčí. Byla mu na ramenou donesena až k domu, což ho jako vždy stálo hodně jídla a pití,“ vzpomíná na jeden z mnoha veselých ostatkových zážitků Petr Broža.

Účastníci průvodu hledali mimo jiné inspiraci i v současném dění ve světě. „Balóny nelétají jenom nad americkým kontinentem, ale jeden létal i v Pikárci. Ten ale naštěstí sestřelen nebyl. Mužům nabízel lety na zálety za děvčaty a ženám pak zazpívání do ouška. Zpívalo se: Balónem na Mars poletíme zas, ty a já, já a ty,“ popisuje ostatkovou nabídku jeden ze vzducholetců Petr Broža, který zároveň dodal, že vyhlídkové lety byly výhodně v akci.

„Start a let nad Pikárcem jsme nabízeli zdarma. Pokud si někdo přál i přistání, pak to bylo za sto Euro. A protože Putin stopnul plyn, tak se od diváků jímal do kanystru bioplyn. Samozřejmě za patřičného zvukového doprovodu. Kdo neměl, obdržel od nás radu: „Brachu, nažer se hrachu!“. I přesto měl bioplyn málo oktanů, a tak balón vždy vystoupal dva metry, a vzápětí klesl zpět,“ usmívá se Petr Broža.

Aby Pikárec, který se před pár lety mohl honosit titulem Vesnice roku, i nadále vzkvétal, nabízeli své služby zahradníci firmy Pikfied. „Uhrabovali záhonky, vysévali všemožná semínka a měli kompletní sortiment. Stejně jako konkurenční firma obdobného názvu. A také se točilo výherním kolem.

Se svým vlastním programem se v Pikárci představili i boxeři. Dokázali, že mají nejen sílu, ale i smysl pro fair play a pro legraci. „Před každým domem rozvinuli lana ringu a vyzvali pana domácího k souboji. Přestože šlo o svalnaté bojovníky, často jim byl hozen ručník do ringu. Zřejmě proto, že vyznávali heslo „Pivo, rum a kořalka - boxerská to morálka“,“ pokračuje Petr Broža.

Pojízdná Lékárna bez hranic přišla s nabídkou bylin z babiččiny zahrádky a jedinečným elixírem zvaným bobkovice. „Chudý cirkus měl zase sice jen jednoduché šapitó, ale drezíroval i divou zvěř. Místní akční skupina pak radila jak na energie. Součástí průvodu byla i královská rodina, šmoulové, půvabné dámy v kloboucích a naopak ohyzdná čarodějnice. Mnoho krásy nepobrala ani lehká děva ze Španělska Isabella da Zabura Izamiň,“ konstatuje Petr Broža.