Podobně to vidí další obyvatel Pelhřimova Petr Parkan. „Zajímalo by mě, kolik pracujících to bude využívat. Podle mě by mohli v městě lépe rozvrhnout autobusy, aby příležitost využilo více lidí. Sám jezdívám autem, protože mi spoje často nejezdí. Stejně tak jezdím autem na nákupy s manželkou. Je to lepší než studovat jízdní řád a zjišťovat, kdy co jede,“ podělil se Parkan o svůj názor.

V Pelhřimově mají lidé dopravu zdarma



Lidé budou jezdit zdarma od 17. března do 30. června



V Jihlavě rozhodnou o zdražení na konci března



Pravděpodobné zvýšení cen je o třicet procent



Ke zdražení by došlo od prvního května



V Třebíči o změně jízdného neuvažují.

V Havlíčkově Brodě mají městskou dopravu zdarma uprchlíci z Ukrajiny

Starosta Pelhřimova Ladislav Med prohlásil, že tím chce pomoci lidem, kterých se dotýká neúměrné zdražení pohonných hmot. „Věříme, že městskou hromadnou dopravu využijí i ti, kteří dojíždí pravidelně do zaměstnání autem,“ dodal Med.

Opačnou cestou než Pelhřimov se vydala Jihlava. V té zvažují, že cenu jízdného zvednou. Hlavními důvody jsou ceny energií, ztrátový provoz v covidu a dvanáct let stejné ceny jízdného. Radní o tom rozhodnou na konci měsíce. „Zdražení je velmi reálné. Nejpravděpodobnější variantou je nárůst o třicet procent. Ale teď nemohu spekulovat,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk

Z navýšení cen není nadšená Hedvika Zemanová. Její dcera totiž do Jihlavy dojíždí kvůli škole. „Dcera je studentkou. Do města dojíždí už šestým rokem a městskou dopravu využívá,“ řekla Zemanová.

V Třebíči se lidé naopak změny cen jízdného bát nemusí. „V současnosti žádné zdražování neplánujeme. Všechno prozatím zůstane tak, jak to doteď bylo,“ potvrdila mluvčí města Irini Martakidisová.

Minulý týden vyšla vstříc uprchlíkům radnice v Havlíčkově Brodě a umožnila jim jezdit autobusy městské hromadné dopravy zadarmo.