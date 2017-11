V participativním rozpočtu zvítězily úpravy v sídlištích

Žďár nad Sázavou – Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště v ulici Dolní s 218 hlasy a revitalizace vnitrobloku v Palachově ulici čísel 11-23, která dostala 155 hlasů. To jsou dva nejúspěšnější projekty takzvaného participativního rozpočtu pro rok 2018.

„Lidé dávali své hlasy celkem devíti projektům, do hlasování se zapojilo 511 obyvatel. Bylo to více než při pilotním ročníku participativního rozpočtu, což nás samozřejmě těší. Je vidět, že lidé mají zájem vylepšit veřejný prostor a participativní rozpočet je možnost, jak toho dosáhnout,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

„Oceňuji, že si navrhovatelé dali tolik práce s přípravou a prezentací projektů. Skvělý je i zájem občanů, kteří přišli vyjádřit svůj názor,“ poznamenala komunitní koordinátorka žďárské radnice Radka Remarová.

Do participativního rozpočtu, kdy lidé sami navrhují, co by chtěli ve městě do stanoveného finančního limitu vylepšit, a pak o návrzích hlasují, bylo i pro příští rok vyčleněno 600 tisíc korun. Maximální částka na realizaci jednoho návrhu se z letošních 150 tisíc zvedla na 300 tisíc korun, takže mohly být vybrány nikoliv čtyři, ale jen dva projekty.

Z letošních čtyř projektů k realizaci, kterým lidé dali svoje hlasy loni na podzim, je hotová obnova pítka v atriu za obchodními domy na náměstí a částečně dokončené terénní úpravy ve Farských humnech. „Co se týče vstupu do úvozu na Klafaru, tam si úprava nejdříve vyžádala stavební řízení, ale do konce roku by se to mělo stihnout, a plot kolem bývalé vodárny byl po domluvě s předkladateli posunut z důvodu žádosti o dotaci na celkovou rekonstrukci objektu, s níž by projekt bylo možné spojit,“ doplnil Zdeněk Navrátil.