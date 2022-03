Dominika Judová, František Krejčí a Jan Tulis v rámci studia založili firmu zaměřenou na propagaci, marketing a fotografování. Následně je napadlo vystavit sérií snímků, na kterých zachytili ovoce vhozené do vody. „Přišlo nám to zajímavé, nikde jsme nic podobného ještě neviděli. Máme blízko k designu i k umění. Chtěli jsme to zkusit nafotit a povedlo se to,“ usmál se František Krejčí.