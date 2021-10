Do stejné lokality je zasazený i projekt, který v anketě letos skončil jako druhý. Šlo o návrh písečné pláže. V participativním rozpočtu je na realizaci návrhů vyčleněno 250 tisíc korun. „Prověřujeme ceny prvků vítězného projektu a byl bych rád, kdyby ještě něco zbylo. Alespoň na částečnou realizaci písečné pláže na Koupališti,“ poznamenal Michal Šmarda.

V anketě obdržel od Novoměšťanů nejvíce hlasů. „Koupaliště byla jasná volba. Lidé to tam mají rádi, už se tam naučili chodit. Je to příjemná odpočinková a klidová zóna,“ okomentoval výběr starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Revitalizace dětského hřiště u rybníka Koupaliště. To je název projektu, jemuž dali v Novém Městě na Moravě přednost před dalšími, které jejich navrhovatelé letos přihlásili do participativního rozpočtu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.