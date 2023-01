„Čekali jsme, že to samé se zopakuje i do třetice. Jelikož se v minulosti na některé nedostalo, říkali jsme si, že štěstí zkusí znovu. Jenže se to nestalo. Možná v tom roli hrála inflace, ale popravdě nevím,“ nedokázal si nízkou účast vysvětlil vedoucí odboru správy majetku města.

Mapa parcel v Pohledci u Nového Města na Moravě.Zdroj: Se souhlasem města

Že by inflace mohla být důvodem, podotýká také ekonom Lukáš Kovanda. „Kvůli drahým hypotékám jsou pro řadu lidí nemovitosti nedostupné. Inflace navíc zůstane i letos velmi výrazná. Bude zhruba desetiprocentní,“ přiblížil ekonom.

Rodinné domy, které by na parcelách v Pohledci vznikly, budou stát v blízkosti chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Kvůli tomu jsou na prodej pozemků přísnější podmínky. „Schválit to tudíž musí ochranáři. Nesmí tam vzniknout například bungalov, střecha musí mít specifický sklon nebo i samotný vzhled podléhá schvalování,“ vyjmenoval Fila.

Velké Meziříčí nabídne parcely na rodinné domy. Nabídku opakovat nebude

Nové Město na Moravě není jediné město na Žďársku, které má s prodejem parcel na rodinné domy komplikace. V létě budou pozemky nabízet také ve Velkém Meziříčí. Starosta Alexandros Kaminaras to však nevidí nejoptimističtěji.

„Kdybychom projekt neměli rozehraný z minulých let a nedokončovali jsme ho, tak návrh na prodej ani nezadáme. Je nevýhodný kvůli budoucímu provozu. Údržba jednoho hektaru rodinných domů totiž převyšuje příjem. Časem bychom neměli peníze na kvalitní údržbu sídlišť,“ řekl Deníku.

V nové velkomeziříčské čtvrti Hliniště by mohly první domy stát do dvou let. „Když se do toho někdo pustí, je to do té doby uskutečnitelné. Reálně se však všech jednadvacet míst podaří zastavět až do roku 2027,“ předeslal Kaminaras.