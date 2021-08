Město každý rok věnuje nějaké osobnosti, aktivitě nebo významné události. Letos se Novoměstští zaměřili na divadlo. „Trochu nám to zkazil koronavirus, nebylo možné pořádat kulturní akce. Nicméně teď se nám docela daří to napravit,“ prohlásil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Rok divadel vstoupil v Novém Městě na Moravě do své druhé poloviny. „Od září už budou hrát novoměstští ochotníci. Tentokrát si pro diváky připravili komedii Taková normální rodinka. A Horácké muzeum nabízí výstavu scénografií Ivy Němcové, jedné z nejlepších českých scénografek, která bohužel předčasně zemřela,“ připomenul dvě z nabídek roztáčejícího se kolotoče kulturních akcí Michal Šmarda.

„Do konce roku nás ještě celá řada kulturních akcí čeká. Například 11. září se v rámci Dne památek uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Ivy Němcové s Draganem Stojčevskim. A lidé se mohou těšit také na několik divadelních představení,“ přidal se místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Horácké divadlo otevře 17. září i další výstavu. Ta bude věnována historii ochotnického divadla, které ve městě působí od počátku 19. století. „K vidění budou fotografie, dokumenty, rekvizity či kulisy. Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet různé kostýmy a na jevišti si zahrát krátké scénky,“ popsala Alice Hradilová z Horáckého muzea.

K roku divadel se připravuje také nová publikace. „Ta by měla vyjít v listopadu. Bude věnovaná historii amatérského divadla v Novém Městě na Moravě,“ informoval Stanislav Marek.

Radnice má už také jasno, čím bude Nové Město na Moravě žít v následujícím roce. „Chystáme Rok lyžování. Doufám, že se k tomu podaří zorganizovat hodně akcí,“ podotkl Michal Šmarda.

Některé aktivity už jsou předem vytipované. „Zvažujeme, že bychom zrealizovali novou naučnou stezku na téma historie lyžování na Novoměstsku. Je to ale poměrně náročné, takže uvidíme, jestli to zvládneme. Když ne, tak ji alespoň nachystáme a zrealizujeme později,“ nechal si otevřená zadní vrátka novoměstský starosta.

Další z navrhovaných aktivit je například obnovení ceny Karla Mrkvičky. Lyžaře, který v roce 1910 vyhrál první novoměstské lyžařské závody. „Jde o cenu, která se dříve dávala významným osobnostem lyžování. Už řadu let se neudělovala. Já bych byl ale pro, aby se například při příležitosti mimořádných výročí obnovila, a byla předaná osobnostem, kteří se mimořádně zasloužili o novoměstské lyžování,“ uvedl Michal Šmarda.

Co všechno se bude v příštím roce dít, ještě není pevně dané. Jasno bude na začátku září. „Na konci prázdnin už chceme mít hotový první scénář akcí, které by se v příštím roce měly uskutečnit. Chceme oslovit ředitele základních i středních škol a všechny novoměstské kulturní a sportovní instituce. Aby do toho vstoupil co nejširší počet lidí, kteří mají vztah k lyžování. Chceme důstojnou oslavu Roku lyžování,“ uzavřel Stanislav Marek.