Akce odstartuje v 15 hodin v Základní umělecké škole Jana Štursy vernisáží nazvanou Nenecháme hvězdy zhasnout. Výstava je poskládaná z prací a projektů žáků a studentů místních škol. V 16 hodin se mohou zájemci přijít podívat na besedu s Tomanem Brodem, historikem, který přežil Terezín, Osvětim-Birkenau a Gross-Rosen. A o hodinu a půl později vyjde od základní umělecké školy průvod, který zamíří k někdejším domům rodin Bradyových a Skuteckých na Vratislavovo náměstí.

O rodině Bradyových bylo už napsáno mnoho a osudy jejích členů jsou známé nejen v Novém Městě na Moravě, ale díky knížce Hanin kufřík po celém světě. Naopak rodina Skuteckých je pro mnohé velkou neznámou. „Rodina Skuteckých vlastnila dům číslo 4 na Vratislavově náměstí. V roce 1893 jej koupil Filip Skutecký, který býval nájemcem dvorů v okolí Nedvědice a přistěhoval se sem s rodinou. V domě býval pivovar a předchozí majitelé tam také nově zavedli výrobu likérů, ve které pak pokračoval Filipův syn Mořic,“ přiblížil další novoměstskou židovskou rodinu autor knížky Byli jedni z nás Jaromír Černý.

Mořic Skutecký byl členem obecního zastupitelstva, předsedou lesní komise i členem komise finanční. A byl také jeden ze zakládajících členů družstva pro stavbu sokolovny. „Mořic Skutecký zapustil v Novém Městě kořeny tak pevně, že ani neuvažoval o tom před nacisty odejít. Cítil se bezpečně, byl váženým občanem a nikdy se nesetkal s projevy antisemitismu,“ vyjádřil se Jaromír Černý.

Rozhodnutí Mořice Skuteckého zůstat i přes varování přátel v Novém Městě odsoudilo celou rodinu k záhubě. „23. listopadu 1941 byli Mořic a jeho nejstarší syn Karel zatčeni a deportováni do koncentračních táborů. Mořic Skutecký zahynul 5. února 1942 v Mauthausenu. O jeho synu Karlovi není žádná zpráva. Paní Jindřiška byla spolu se syny Rudolfem a Filipem deportována 18. května 1942 do Terezína. Tam byli ihned zařazeni do transportu na východ. Jindřiška a Filip zahynuli 25. května 1942 v Lublinu, Rudolf 31. července 1942 v Majdanku,“ připomenul osudy nešťastné rodiny Skuteckých Jaromír Černý.

I pro ně budou v nedělní podvečer zpívat novoměstské pěvecké sbory. Písně Hatikva, Šema Jisra’el a Kde domov můj věnované obětem druhé světové války rozezvučí Vratislavovo náměstí.