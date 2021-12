V Novém Městě postaví Pomněnku. Domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí

Do dvou let budou mít lidé s Alzheimerovou nemocí či s jiným typem demence postavený Domov Pomněnka. Bude sloužit lidem nad padesát let.

Alzheimerova choroba. Péče o pacienty. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Stavba se připravovala šest let a vyjde téměř na 115 milionů korun. „Chceme, aby tito lidé mohli žít v dosahu svých blízkých, v místě, které znají. Řešíme tím absenci pobytových služeb pro tyto lidi v Novém Městě na Moravě a zároveň podporujeme jejich rodinné vazby,“ uvedla investorka Michaela Grmelová. Na financování se podílela i veřejnost formou sbírky. Vybralo se šest milionů korun. „Dlouhé roky bojujeme za to, abychom v našem městě takovou službu měli. Jsem rád, že se to podaří,“ řekl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. VIDEO: V Novém Městě rozdával pastýř světlo betlémské za zvuků koled Autorem projektu je architekt Radim Javůrek. Výstavba začne v březnu 2022 a skončit by měla do února roku 2024.