Dostat se z jednoho konce města na druhý teď skutečně není jednoduché. Volnému průjezdu brání hned dvě stavby. Jednou z nich je nová okružní křižovatka, která propojí ulice Masarykova, Soškova a Křičkova. „Zároveň se dělá kanalizace na Masarykově ulici, která měla být hotová už v loňském roce. Ale stavba se zkomplikovala a protáhla se. Proto se obě stavební akce spojily,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Největší komplikace čekají řidiče nákladních automobilů. „Díval jsem se na tu objížďku pro náklaďáky, to je fakt síla. Když se chce někdo s náklaďákem dostat z jedné strany města na druhou, musí přes Žďár. Najede tak asi pětačtyřicet kilometrů,“ okomentoval objízdnou trasu Petr Fiala z Nového Města na Moravě.

„Já jsem naštěstí místní, takže vím, kudy se to dá objet. Ale ostatní kolegové si to opravdu užijí,“ podotkl autodopravce z Rokytna František Ondráček.

Objízdná trasa pro náklaďáky totiž vede i místy s úzkými silnicemi plnými zatáček. „Když se tam potkají dva kamiony, tak asi mají co dělat,“ zauvažoval Petr Fiala.

Vykázání nákladních automobilů mimo město má ale své odůvodnění. „Snažili jsme se o to, aby se uzavírka po většinu doby uskutečnila v době školních prázdnin. I tak je to velmi zatěžující. I proto jsme chtěli, aby nákladní doprava, která není dopravní obsluhou, byla odkloněna mimo Nové Město. Nemůžou s těžkou technikou jezdit přes Tyršovu ulici,“ objasnil novoměstský starosta.

Průjezd jen třicítkou

Zmíněná Tyršova ulice se nyní stala hlavní dopravní tepnou. Právě tudy totiž vede objízdná trasa pro osobní dopravu. „Pro tu ulici je to velká zátěž. I proto jsme chtěli, aby tam byla maximální možná rychlost snížená na třicet kilometrů v hodině. Tak, aby se co nejvíce omezilo riziko nějakého dopravního neštěstí,“ uvedl Michal Šmarda.

„Docela se to osvědčilo a já bych chtěl, aby tam třicítka zůstala i po skončení uzavírky,“ dodal.

Řidiči se budou muset ještě po nějaký čas obrnit trpělivostí a udržet svou nervozitu na uzdě. I když to pro ně nebude nijak jednoduché. „Podařilo se nám tu nepříjemnou situaci zkrátit o celé dva měsíce. Původně měla uzavírka trvat od začátku května do konce října. Teď by měla trvat jen od června do konce září,“ řekl Michal Šmarda.