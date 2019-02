Nové Město na Moravě - Možnosti prověřit si „bezbolestně" vlastní orientační (ne)smysl využili včera v Novém Městě na Moravě účastníci takzvaného kufrování závodu, nebo procházky (jak to kdo vezme) terénem s mapou a hledáním kontrol označených lampionky.

Slunečné počasí přilákalo na start do Horáckého muzea, kde byl i cíl, desítky lidí, dětí i dospělých. „Jsme velcí fandové orientačního běhu, přijeli jsme z Miroslavi na Znojemsku," řekla Daniela Bednaříková za rodinu, která na novoměstskou trasu vyrazila hned jako pětičlenné družstvo. „Včera jsme kufrovali i ve Velkém Meziříčí a zítra se chystáme ještě do Krátké," usmívali se Bednaříkovi.

Na „honbu za lampiony" vyráželi účastníci kufrování na dvou nebo čtyřkilometrovou trasu. „Ta kratší je hlavně pro děti, aby třeba nemusely překonávat ulice s rušným provozem. Pár kontrol má i na dětských hřištích, kde se děti i rodiče mohou třeba sklouznout na klouzačce," řekl Zdeněk Rajnošek, který trasy vytvořil. Dospělým nakreslil putování o něco složitější.

„Není to nějaký oficiální závod, i když kdo chce, tomu čas změříme. Hlavně jde o to, aby si příchozí zkusili podle zákresu na speciální mapě obejít nebo oběhnout vyznačenou trasu, přišli se po Vánocích ‚vyprdět', protáhnout a potkat se známými," smála se Marie Rajnošková, jedna z organizátorek a vedoucí ekocentra Chaloupky v Krátké. „Věkové kategorie nestanovujeme, přijít může každý od malých dětí až po nejmoudřejší kmety," dodala.

Kufrování ve Městě se zúčastnil i Alois Bradáč, běžecký veterán ze Žďáru. „Pravidelně jezdím do Meziříčí, ale letos mi to nevyšlo. Tak to dneska musím napravit tady," smál se 76letý Bradáč, který včera byl zřejmě nejstarším účastníkem „běhu s mapou".

Akci připravila obecně prospěšná společnost Chaloupky, jež kufrování pořádá tradičně, na Žďársku i ve Velkém Meziříčí či Žďárských vrších se zázemím v Krátké.