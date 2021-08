Věc má ale háček. „Uvidíme, jak to bude vycházet finančně. Stavební práce stejně jako stavební materiál jdou nahoru, a pokud by byla stavební parcela extrémně drahá, tak bychom pro ni asi nenašli kupce,“ podotkl Oldřich Uhlíř.

V nové ulici má vzniknout necelá dvacítka stavebních pozemků. Na výstavbu mysleli v Moravci už předem. „Máme obecní pole a v územním plánu je zahrnuto pro výstavbu. Právě tam už vznikly dvě nové ulice a plánujeme další,“ vysvětlil moravecký starosta.

O výstavbu rodinných domů je v obci velký zájem. A to nejen ze strany místních. „I hodně cizích lidí se o stavební parcely u nás zajímá," potvrdila jedna z moraveckých obyvatelek Božena Hladíková.

„Nijak jsme to neomezili. Stavební pozemky nenabízíme pouze obyvatelům Moravce. Může si je koupit kdokoliv. Ale pokud u nás postaví, pak tady musí mít také trvalé bydliště,“ doplnil její slova Oldřich Uhlíř.

Obec se pojistila i pro případ handlování se stavebními parcelami. „Jestliže by si někdo výstavbu rodinného domu rozmyslel a chtěl pozemek prodat, pak ho musí nejprve nabídnout obci. A to za stejné peníze. To aby nám parcely někdo neskoupil, a pak je neprodával dráž,“ přitakal moravecký starosta.