Celodenní parkovné za deset korun skončilo. Zmizel i výběrčí parkovného, na Náměstí jsou nainstalovány nové parkovací automaty. Město na svých webových stránkách dokonce zveřejnilo návod „jak na ně“. Místní byli totiž po léta zvyklí koupit si lístek od výběrčího, který v reflexní vestě vybíhal ke každému přijíždějícímu autu z budky u vjezdu do centra města.

Nový parkovací systém ve Velkém Meziříčí. | Foto: Zuzana Najtová

„Trochu mi to bude chybět. Bylo to sice zastaralé, ale mělo to i své kouzlo. Nikde jinde to nebylo. I když je pravda, že když někdo přijel do Meziříčí poprvé, byl z toho paf,“ usmál se pravidelný návštěvník Velkého Meziříčí Dominik Pospíchal.