Odložení věcí bude zdarma, odnést si je bude možné za drobný poplatek. Uvedl to oficiální web Velkého Meziříčí.

Do nového Blešáku lze odevzdat například nádobí, obrazy, dekorace, knihy, elektronická média, hračky nebo sportovní vybavení. Centrum naopak nepřijímá elektrospotřebiče, nábytek a textil.

Ulice Nad Gymnáziem v Meziříčí bude uzavřena, překope se kvůli elektrice

“Pokud narazíte na něco, co by mohlo mít hodnotu pro někoho jiného, budeme rádi, když náš nově vznikající Blešák podpoříte. Výtěžek z něj půjde na podporu ekocentra Chaloupky,” uvedl místostarosta Velkého Meziříčí Martin Kaman.

Blešák začne fungovat v areálu technických služeb na Karlově. V provozu je od pondělí do pátku od 7:00 do 17:45 a v sobotu od 8:00 do 16:45.

Ekocentrum Chaloupky ve Velkém Meziříčí, kam směřuje výtěžek z Blešáku, nabízí programy pro mateřské, základní a střední školy. Věnuje se volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé, pořádá semináře pro učitele a organizuje příměstský tábor. Při ekocentru působí i dva přírodovědné kroužky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Úprav se dočká silnice II/399, která spojuje Náměšť s Velkou Bíteší.