Velké Meziříčí nemá rozpočet. Město pojede na provizorium

Městská pokladna získá v příštím roce nejvíce peněz díky daním. Z investic počítá město s několika rekonstrukcemi. „Nejvyšší investiční výdaje poputují na první etapu zasíťování nových stavebních pozemků v lokalitě Hliniště III., rekonstrukci ulic Ve Vilách a Krškova a rekonstrukci Areálu zdraví. Nejvýznamnější investiční akcí pak bude přestavba bývalého internátu zemědělské školy na dům pro seniory za téměř pětašedesát milionů korun,“ doplnila mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.

Do nového roku vstupovalo město v rozpočtovém provizoriu poté, co zastupitelé neodhlasovali navržený rozpočet na prosincovém zasedání. Ke schválení tehdy scházel hlas jednoho zastupitele. Ten byl v době konání schůze v covidové karanténě. Zastupitelstvo tak muselo schválit rozpočtové provizorium na období od 1. ledna do 31. března letošního roku. Rozpočtové provizorium nezahrnovalo opravy a investice. Pokud by zastupitelé rozpočet opět neschválili, mělo by vedení radnice svázané ruce při dalším rozvoji města i místních částí.