V Martinicích budují novou hasičárnu i obecní úřad

Martinice – Novou budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice budují od září v Martinicích na Velkomeziříčsku. Moderní areál v centru obce, jehož výstavba vyjde na 19,7 milionu korun, by měl být hotový do konce června příštího roku.

„Usilovali jsme o dotaci, ta nám ale nakonec nevyšla, takže vše hradíme z našeho rozpočtu. Museli jsme si vzít úvěr, ale vzhledem k tomu, že naše hospodaření je dlouhodobě rozumné a vyvážené, byl za velice výhodných podmínek,“ vyjádřil se Michal Drápela, starosta Martinic.

Nový obecní úřad bude na rozdíl od toho stávajícího bezbariérový. Senioři nebo hůře pohyblivé osoby, které půjdou něco vyřídit, tedy nebudou muset zdolávat schody jako doposud. V plánovaném objektu se má nacházet kromě jiného i malá zasedací místnost nebo knihovna.

V patře, do něhož bude možné vyjet výtahem, vznikne i větší zasedací místnost pro přibližně pět desítek lidí. „S tou bude sousedit také kuchyňka. Prostor tak můžeme využít například na pořádání nejrůznějších oslav a dalších akcí,“ poznamenal Michal Drápela.

V hasičské zbrojnici budou vybudovány garáže pro čtyři vozidla, přičemž dvě zaberou vozy hasičů a dvě využije obec pro svoji techniku.

Součástí budovy, kde je obecní úřad umístěn nyní, je i kulturní dům. Na tom se podle martinického starosty nemá nic změnit ani do budoucna. Stejně tak bude obec i nadále pronajímat hospodu v témže objektu. Také prostory stávajícího úřadu chtějí Martiničtí nějak smysluplně využít. O tom, co konkrétního by se tam v budoucnu mělo nacházet, se však bude teprve jednat.