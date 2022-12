Navzdory hustému sněžení se prací účastnilo velké množství pracovníků i techniky. Upravit silnici co nejrychleji tak, aby pod viaduktem projel autobus, je v zájmu všech. Problém přitom byl ve špatných geodetických podkladech, které měl zhotovitel, tedy Metrostav Infrastructure. „Stala se chyba při vytyčení konstrukčních vrstev,“ potvrdil Deníku mluvčí firmy Michal Jurman.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že se práce tentokrát obejdou bez uzavírky silnice pod zámkem. Z Luk do Brtnice i opačným směrem se tak motoristé dostanou bez problémů. „Most tady je hodně nízký. Zase tolik se snad nestalo. Hlavně, že to chlapi dají rychle do pořádku,“ pronesl jeden z místních obyvatel, který práce sledoval. Nechtěl uvést své jméno, redakce ho však zná.

Za pár dní by tak mohla definitivně skončit jedna velká anabáze. O opravě mostů v centru Luk se hovořilo řadu let, práce měly nakonec začít letos na začátku června. Tento termín se pak posunul na půlku července a následně na začátek srpna. Metrostav Infrastructure totiž ztratil subdodavatele, který měl s pracemi začít. „Jiného subdodavatele nesehnali a budou to dělat ve vlastní režii,“ informoval tehdy Deník šéf krajských cestářů Radovan Necid.

Pátého srpna pak dělníci nastoupili a řidiči, kteří si zvykli ignorovat objízdné trasy, se nestačili divit. Dělníci za pár dní odvedli pořádný kus práce, poté ale intenzita podle ohlasů lidí značně polevila. Místní se zlobili, že několik dní do Luk vůbec nepřijeli.

Došlo tak k posunu termínu dokončení. Původně se v městysi hovořilo o tom, že bude hotovo do konce října, to ale Jurman uvedl na pravou míru. „Původní smluvní termín 16. listopadu 2022 byl po dohodě s objednatelem stavby, na základě zastižení nepředvídatelných skutečností na stavbě, které neřešila zadávací dokumentace, posunut na 30. listopadu 2022,“ řekl prvního listopadu.

Prvního prosince začala jezdit přes centrum auta. U viaduktu se změnila značka informující, že výška už není 3,1 metru, ale jen 2,9. A to byl problém. Třebaže měření podle neověřených informací ukázalo tři metry patnáct centimetrů, pod viadukt se nevešel linkový autobus ani cisterna hasičů. „Vážně by mě zajímalo, kdo takový projekt schválil a kde se mistr tesař utnul,“ glosovala situaci Markéta Báťová na svém blogu Markétiny Zprávičky.

Všichni zainteresovaní se ale až překvapivě rychle shodli, že je třeba dát vše do pořádku. A tak se také nyní děje, třebaže přišla zima a sněží.

