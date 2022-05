Aspoň jednou za měsíc jezdí Jana Nyklová z Havlíčkova Brodu do Lípy. Nakupuje přímo u zemědělců. Je spokojená s kvalitou i cenou. Takových lidí, jako je ona, přibývá. Věří, že nákupem přímo u výrobce i za stoupající drahoty ušetří, a hlavně uvidí na vlastní oči, co kupují.

Zemědělská akciová společnost Lípa na Havlíčkobrodsku provozuje vlastní obchod asi čtyři roky. „Zemědělci mají i vlastní mlékomat. Čerstvé kravské mléko si může každý sám natočit do petky,“ upozornila paní Jana. Jak dodala, mléko si musí před napitím převařit, ale mléko z krabice se mu nevyrovná.

Zemědělci v Lípě si otevřeli prodejnu s automatem na čerstvé kravské mléko pod názvem Obchod ze dvora. Podle předsedy představenstva Ondřeje Balouna za tím stála snaha ukázat lidem z Lípy a okolí vlastní produkci. „Podali jsme na otevření prodejny žádost o dotaci a nedostali ji. Jenže pak se ukázalo, že kdybychom ji dostali, její podmínky by nám diktovaly, co smíme prodávat. Tak jsme se rozhodli jít do toho sami,“ poznamenal Baloun.

Obchod ze dvora, který je otevřený čtyři dny v týdnu, nabízí jak vlastní produkci, tak i mléčné výrobky, maso, uzeniny a pečivo z dalších zemědělských statků, domácích řeznictví a farem na celé Vysočině.

Prasátka na podestýlce

Pro čerstvé vepřové maso, levnější než v supermarketu, jezdí zákazníci k farmáři Pavlu Kuzdasovi do Strměch u Pelhřimova. „Máme vlastní prasata i obilí. Prasátka přebývají na hluboké podestýlce, to se už často nevidí. Zabíjíme jednou týdně. Zákazníci zavolají, připravíme jim maso podle přání do balíčku. Někdo chce i krev a střeva na domácí jitrnice a polévku. Můžeme být levnější než supermarket, jsme prakticky soběstační,“ řekl farmář Deníku. V zimě mají zákazníci největší zájem o bůček na pečení. Se začátkem grilovací sezony je pak poptávka po krkovičce.

Koncem června otvírá brány jahodová farma v Třebíči Podklášteří. „Jsme bio, máme i samosběr,“ podotkla farmářka Ivana Vojtanová. Za kilo jahod nasbíraných vlastníma rukama zaplatí návštěvník farmy pětašedesát korun.

Chovem koz a výrobky z kozího mléka je vyhlášená farma Dvorský statek Olešenka na Havlíčkobrodsku. Rodina Dvorských hospodaří skoro dvacet let. Zákazníci sem jezdí pro kvalitní kozí sýry a mléko. Farma se představuje každý rok na přibyslavských Mlékárenských dnech a pravidelně získává ceny. Rodina Dvorských v Olešence se chlubí stohlavým stádem hnědých krátkosrstých koz, které dojí mléko s vyšším obsahem mléčných složek než jejich více šlechtěné bílé kolegyně.

Pštrosímu masu přišli na chuť návštěvníci farmy Venduly Pražanové z Kamence. „Pštrosí maso je zdravé. Má málo cholesterolu. Máme i pštrosí vejce. Za pštrosí stejky u nás dá zákazník něco přes čtyři stovky. V obchodě by to bylo minimálně o dvě stovky víc,“ poznamenala chovatelka.

Poznej svého farmáře



Projekt podporuje ministerstvo zemědělství. Cílem je podpora kvalitních potravin, představení zemědělců a farmářů v Česku prostřednictvím jednodenních akcí. Konají se letos od června do října vždy v sobotu přímo na farmách, které se do projektu přihlásí. Návštěvníci si farmu prohlédnou, nakoupí čerstvé potraviny.



Zdroj: ministerstvo zemědělství