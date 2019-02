Vysočina – Do školních lavic usedne v novém školním roce v Kraji Vysočina 41 301 žáků základních škol, což je přibližně o 150 více než loni.

Školní rok zahájí také 24 026 středoškoláků. Proti loňsku je to o 1 137 méně. Na středních školách se už výrazně projevuje pokles porodnosti z minulých let. Uvedla to krajská radní Marie Kružíková (bezp., za ČSSD).

Prvňáčků přijde do základních škol v kraji letos přes pět tisíc, loni jich bylo asi o 400 méně. Středoškoláků bude v prvních třídách přibližně 4 900, o 360 méně než loni.

Žádná ze základních ani středních škol nebyla zrušena ani sloučena. Kvůli úbytku žáků kraj sice navrhl sloučení zhruba poloviny jím zřizovaných středních škol, obce s tím ale v drtivé většině nesouhlasí. Návrh je nyní předmětem veřejné diskuze. Koncepce kraje navrhuje sloučení 24 ze 47 středních škol zřizovaných krajem Vysočina.

Podle náměstka hejtmana Libora Joukla (ČSSD) jsou čtyři menší města v kraji sloučení středních škol nakloněna a kraj s nimi vede jednání. „Tato města pochopila, že sloučení povede k záchraně středních škol ve středních a menších městech,“ uvedl Joukl. Podle Kružíkové je možné případnou změnu provést kdykoli, nejlépe ale k 1. lednu.