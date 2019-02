Vysočina - V Křižanově na Žďársku přestanou s novým jízdním řádem Českých drah zastavovat rychlíky projíždějící na této trati mezi Žďárem nad Sázavou a Brnem, což vyplynulo z objednávky Ministerstva dopravy.

Nový jízdní řád Českých drah (ČD) začne platit v neděli 11. prosince. „U většiny regionálních vlaků nasta-nou jen malé úpravy," sdělila mluvčí drah Radka Pistoriusová.

Výluky budou příští rok čekat cestující na tratích směřujících do Brna. „Rozsah regionální dopravy je podobný jako letos," uvedla mluvčí drah. Na tratích Kraje Vysočina se podle ní koncepce jízdního řádu nemění, a dochází pouze k drobným minutovým posunům.

Mezi nejvýznamnější změny u regionálních vlaků na Vysočině bude patřit to, že odpolední pár vlaků mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě bude nově jezdit i v sobotu. Ze Žďáru bude vyjíždět v 15.39 a z Nového Města v 16.04.

Na trati mezi Jihlavou, Třebíčí a Brnem pojede večerní vlak ve všední dny v úseku Studenec – Náměšť nad Oslavou o dvacet minut dříve. Ze Studence bude odjíždět v 19.58. Na této trati také Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje výluky, a to mezi Zastávkou u Brna a Náměští nad Oslavou. Náhradní autobusy by tam měly jezdit od února do června.

Další výluky čekají cestující mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a Brnem, a to v jihomoravské části této trati. Výluky by tam měly být od července do srpna mezi Vlkovem u Tišnova a Řikonínem.

Na některých tratích budou podle ČD odjezdy vlaků posunuty o minuty kvůli lepší návaznosti na další spoje. Kupříkladu první dva ranní vlaky z Havlíčkova Brodu do Kolína pojedouo šest minut dříve.

Rychlíky objednává u dopravce Ministerstvo dopravy, zatímco regionální vlakové spoje domlouvá kraj. České dráhy vypravují na Vysočině ve všedních dnech průměrně 386 regionálních vlaků. V sobotu vyjíždí 260 vlaků a v neděli 251.

Během platnosti nového jízdního řádu drah, tedy do 9. prosince 2017, ujedou regionální vlaky na Vysočině celkem 3,938 milionu kilometrů.