Kvůli opravě mostku potrvá do konce srpna uzavírka ulice U Školy v Křižanově na Žďársku. Auta tam neprojedou, chodci budou moci využít provizorní lávku, aby se dostali přes místní potok. Kvůli rekonstrukci městys přesune i kontejner na bioopad.

V Křižanově opraví mostek přes potok. Uzavírka potrvá do srpna. | Foto: Se souhlasem obce Křižanov

Propustek je starý několik desítek let. Podle starosty Křižanova Ivo Klimeše už byl ve špatném stavu. „V místě zároveň rozšíříme chodník, který zvýší bezpečnost pro chodce a hlavně pro děti, které navštěvují základní školu,“ řekl starosta.

Provizorní lávka by měla v ulici stát do konce týdne. „Prvně je potřeba silnici vyfrézovat. Na přelomu týdne pak dojde k demolici mostku. Je potřeba ten propustek postavit nový. Nevyhovoval už nosností ani průjezdností, proto ho zvětšíme. Osobně pamatuji, že tu sloužil přes pětatřicet let,“ dodal Klimeš.

Ke zvýšené opatrnosti kvůli pracím na silnici nabádá ředitel školy Daniel Ubr. Podle něj by však nemělo jít o problém, který by školu omezoval.

„Žáci by se měli dostat do školy v pohodě, přístup do ní normálně mají. A to, že to na nějakou dobu bude dopravně složitější, je logické. Rodiče o tom také vědí a je už na nich, jak to budou řešit. Jestli budou děti vozit autem nebo budou chodit pěšky,“ sdělil Ubr.