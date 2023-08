Po šesti letech jsou bez svého unikátu v Křižánkách. V obci na Žďársku totiž měli svou vlastní měnu, kterou platili místní i turisté. Naposledy s ní mohli zaplatit do konce července. Teď bez křižánecké koruny budou lidé minimálně do konce roku. Pak vedení obce rozhodne, jak a jestli bude platidlo pokračovat.

V Křižánkách měli vlastní měnu, teď o ni přišli. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Starosta Jiří Houska pro Deník uvedl, že na letošní rok už bude vydání měny pozastavené. „Křižánecká koruna skončila v červenci. Místní většinu té měny stihli utratit. Rozhodujeme se, jestli v ní budeme pokračovat. Jistě to budeme vědět do přelomu roku. Pokud by však zůstala, tak by fungovala už na jaře, aby se dala využít k zaplacení poplatků,“ sdělil starosta.

Netradiční způsob placení letos skončil kvůli účetní nesrovnalosti. Lokální měnu v Křižánkách používali, aby podpořili cestovní ruch. Platidlo je zároveň v obci navázané na místní poplatky. Zastupitelé obce zvažují, že by měna mohla nově být také virtuální.

Lidé mohli korunu v Křižánkách používat i k zaplacení různých služeb. Jedním z míst, kde měnu přijímali, bylo například v kadeřnictví Dany Zobačové. „Před lety za mnou s návrhem přišel tehdejší starosta. Souhlasila jsem. Od té doby naší korunou zdejší zákaznice platily. Cenina měla i praktický význam. Mohla jsem s ní zaplatit třeba poplatek za odpady. Zaujalo to také turisty. Pro zákaznice, které naši měnu neznaly, to byl suvenýr podobně jako pohledy či známky,“ řekla dříve Deníku obyvatelka Křižánek.