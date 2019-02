Žďárské vrchy – První dům přírody na Vysočině vzniká ve vesnické památkové rezervaci Krátká ve Žďárských vrších. Bude to v pořadí už patnáctý takovýto objekt v republice.

„Začal se stavět v prosinci loňského roku a celá stavba včetně všech úprav a expozic vyjde na třicet tři milionů korun. Záměr postavit dům přírody vznikl už před více než deseti lety, ale problémem byly finance, takže realizace tohoto projektu byla dlouho odkládaná. Konečně se ale podařilo peníze zajistit z evropských zdrojů,“ uvedl šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Rekonstrukcí prochází nejen objekt číslo popisné 2, který by se měl stát „srdcem“ domu přírody, ale také dvoupodlažní budova číslo 12, v níž v minulosti sídlilo ekologické informační centrum Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Oba tyto památkově chráněné objekty jsou ve vlastnictví ochranářů a dům přírody se bude skládat z obou zmíněných nemovitostí. „V bývalém informačním centru se pořádal každoročně Krátecký jarmark nebo bramborová slavnost, do budoucna chceme na tyto tradice navázat,“ vysvětlila důvod rekonstrukce další budovy mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Kateřina Machová. Druhý objekt bude mimo jiné hostit výstavu o obci Krátká – o její historii a zajímavostech.

Ve stavení číslo 2, které podle záznamu na situačním plánku z roku 1741 vlastnil „zkažený tesař Matěj Štěpánek“, vznikne hned několik zajímavých expozic. První z nich připomene, jak vypadala příroda Žďárských vrchů před příchodem člověka. „Pak bude následovat období osidlování krajiny a poslední část bude věnována současné přírodě Žďárských vrchů,“ prozradil Zdeněk Záliš, který má akci na starosti.

V přízemí bude kromě tří výstavních místností také kinosál s 3D projekcí. „Využitý bude i sklep, kde plánujeme expozici věnovanou netopýrům. A půdní prostory budou zase sloužit jako zázemí pro ekologickou výchovu,“ doplnila informaci Kateřina Machová.

Dům přírody bude provozovat obecně prospěšná společnost Chaloupky. Ta se postará nejen o ekologické informační centrum, ale také o výstavní expozice v domě číslo 2.

Veškeré stavební úpravy včetně instalace jednotlivých expozic by měly být hotovy do jara roku 2020. „Tak, aby mohl být dům přírody otevřen na hlavní turistickou sezonu v tomto roce. Dokončení v tomto termínu by bylo ideální i proto, že Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy oslaví padesát let od svého vyhlášení,“ řekl Václav Hlaváč.