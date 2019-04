Účastníci se již tradičně sejdou ve 13 hodin na místním hřišti a o půl hodiny později vyrazí recesistický průvod do ulic Kadova. „Počítáme asi s osmi až deseti alegorickými vozy. Průvod většinou tvoří okolo třiceti lidí v dobovém oblečení - družstevnice v šátcích a podobně. Lidé si už na prvomájové průvody zvykli, stojí u cesty, vítají a zdraví jeho účastníky,“ popsal Jiří Lausch.

Staré transparenty prý Kadovští na půdách nenašli, museli si proto vyrobit nové. „Každý si chystá svůj vlastní, mnozí při tom vzpomínají na hesla, která byla kdysi aktuální. A často je okoření i něčím novým,“ poznamenal Jiří Lausch. A aby si to hlavní aktéři i ti, kteří je zdraví po cestě, dokonale užili, obchází průvod obec hned dvakrát.

Prvomájovou recesi nevynechají letos ani obyvatelé Kundratic, místní části Rozsoch. I tam je akce již tradicí. „Začínají ve 13 hodin. Pokaždé je průvod doprovázen hudbou, nechybí ani budovatelské písně. Bývá tam tak patnáct až dvacet alegorických vozů,“ popsal recesi v osadě starosta Rozsoch Josef Smolka.

Zato v Petrovicích, které byly před pár lety svými prvomájovými průvody pověstné natolik, že se tam na ně sjížděli lidé zblízka i zdaleka, se alegorických vozů opět nedočkají. „Už je pár let neděláme. My jsme zestárli a mladí to dělat nechtějí,“ usmál se Vlastimil Lukeš z Petrovic. „Ale zato se u nás staví vatra na čarodějnice a také máj,“ dodal.

Také v Jakubově u Moravských Budějovic na Třebíčsku si po pár úspěšných letech, kdy se alegorické vozy, pionýři, školáci a další občané v dobových oblecích producírovali obcí, dávají pauzu. Poslední recesistická květnová akce se tam uskutečnila v roce 2017 a na letošní rok průvod nechystají.