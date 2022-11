Tehdy bylo otevření velkou událostí, sociolog Daniel Hanzl si chválil nové pracovní možnosti a nákupní aspekt. „Lidé již nemusí jezdit do velkých center na okraji Brna či Prahy. Ušetří za benzín a mají to kousek od domu,“ řekl Deníku. Už přicházela doba, kdy lidé místo odpoledního výletu do lesa volili za cíl své cesty nákupní centrum. Podobné to bylo v Jihlavě.

Ještě před dvaceti lety se přitom hodně nakupovalo v tehdejším Prioru. V přízemí bylo papírnictví, textil a kuchyňské potřeby, v podzemním patře pak na začátku devadesátých let otevřel Julius Meinl. Pamětník Stanislav Jelínek si vzpomíná, že otevření byla velká událost. Prodejna tam stále funguje, nyní je tam Albert.

I další obchody fungují, v centru se dají koupit knihy, potraviny a třeba i zdravá výživa. Dříve toho ale bylo více. „Nabídka drobného zboží z centra naprosto vymizela, všechno se to přesunulo do Cityparku,“ potvrdil Jelínek. Pamatuje si, jak chodil do samoobsluhy v Komenského ulici, jak byla na náměstí největší drogerie ve městě, jak vyhlášená byla prodejna Baťa.

Zatímco v Jihlavě končily v centru spíše menší obchody, v Třebíči si lidé stále stýskají po někdejším supermarketu Delvita, který se později přeměnil v Billu. Stával v komplexu těsně přiléhajícím k hlavní poště na ulici Smila Osovského. Nyní celá budova zeje prázdnotou.

Kolem bývalé Delvity denně chodí i Libuše Dvořáková. „Je hrozné, jak to tady vypadá. Ten barák je přitom celkem nový. Pamatuji si, jak ho otevírali. Bylo to někdy v polovině devadesátých let a byla kolem toho velká sláva. Dokonce se odpaloval i ohňostroj,“ zavzpomínala nedávno pro Deník Dvořáková. Billa však má podle posledních informací v plánu prodejnu opět otevřít.

Nenávratně pryč je pak mléčná jídelna v Havlíčkově Brodě. „Prodávali tady kakao, loupáky, pečivo, obložené chlebíčky a levné cukrovinky. Chodili jsme tam každé ráno už jako školáci, kupovat si svačinu, protože i na tehdejší dobu tam bylo levně,“ vzpomínala paní Eva, dneska už důchodkyně, na typické umakartové stolky, barevné židle, které uklízečka omývala vlhkým hadrem, na vůni mléka a teplého kakaa.

Po revoluci začaly levné obchůdky z centra Havlíčkova Brodu mizet, nahradily je banky a pojišťovny. Pár let potom se na náměstí otevřelo třeba pekařství nebo Cukrárna a knihkupectví Vysočina. Obchodů jako takových je aktuálně málo na náměstí ve Žďáře nad Sázavou. „Chybí mi tu nějaká večerka nebo menší obchod s potravinami. Ve Žďáře na náměstí nic takového není,“ sdělil například František Mládek.