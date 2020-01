Novoměstská radnice hodlá pořídit plán investičních akcí až do roku 2030. V něm budou zaneseny nejdůležitější projekty, které chce město postupně zrealizovat. Patří mezi ně například dům se zvláštním režimem. Na tomto projektu město spolupracuje s Diakonií Českobratrské církve evangelické, středisko v Myslibořicích. Dům by sloužil lidem s demencí a Alzheimerovou chorobou. V současné době se čeká na vypsání dotačního titulu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Dalším důležitou investiční akcí, která by v plánu neměla chybět, je výstavba fotbalového hřiště, po němž místní fotbalisté již dlouho volají. „Už bylo vybráno i místo – za Medinem, ale i to se ještě může změnit. Je to ale jedna z akcí, které by se měly do plánu zanést, nové hřiště fotbalistům slibuje město již dlouho,“ poznamenal starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.