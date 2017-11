V Hamrech čekají na příslib dotace, bez ní školu nerozšíří

Hamry nad Sázavou – Do konce roku by měli v Hamrech vědět, zda uspěli se svojí žádostí o dotaci na rozšíření tamní základní školy.

„Snad se to do konce roku už rozhodne. V polovině prosince budeme schvalovat rozpočet na příští rok, do kterého potřebujeme dát milion korun na spoluúčast, pokud dotaci získáme, ale i v případě, že ještě nebudeme znát výsledek dotačního řízení,“ informoval starosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan.

Rozšíření kapacity základní školy o čtyřicet míst by mělo vyjít na zhruba devět milionů korun. „To je projektovaná cena, výběrovým řízením bychom se mohli dostat níže. Pokud se nám podaří dotaci získat, po výběru zhotovitele můžeme hned začít, všechno ostatní máme nachystané,“ přiblížil starosta s tím, že bez dotační podpory by se obec aktuálně do rozšíření školy nepouštěla.

Přístavba navazující na pravou část školní budovy při pohledu z ulice by zajistila další dvě třídy, momentálně jsou děti z pěti ročníků rozděleny do čtyř učeben. „Po přestavbě by měl každý ročník k dispozici vlastní třídu,“ uvedl ředitel školy Miloslav Švoma. Jedna z nových tříd by sloužila jako počítačová učebna. „Počítá se také s bezbariérovým přístupem a vybudováním výtahu,“ nastínil ředitel.

V Hamrech se na rozdíl od na ně navazujícího Žďáru, kde lidé v průběhu let ubývají, počet obyvatel zvyšuje, k čemuž přispěla také výstavba rodinných domů v lokalitě Sluneční vrch před několika lety. „Ne všichni, kteří tam bydlí, jsou sice v Hamrech přihlášeni k trvalému pobytu, ale i tak se počet obyvatel zvyšuje. Například před třiadvaceti lety bylo v Hamrech 1200 lidí, teď je jich 1550,“ doplnil Hubert Křesťan.