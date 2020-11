Sady na plošné testování začala firma Avenier distribuovat po Kraji Vysočina v pondělí, rozvoz by měl být dokončený ve středu. „Včera se vykrývalo Telčsko a začalo se Pelhřimovsku, nyní už může být Pelhřimovsko rozvezené,“ odhadl v úterý desátého listopadu před polednem náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Testování začíná, jakmile jsou testy v zařízeních. Problém ale může být v lidech. „Nemáme zdravotnický personál. Díky prozíravosti jsou lidé v domovech proškolení a mohou odebírat, ale není to práce na pět minut,“ upozornil Novotný.

Test ukáže výsledek za patnáct minut, ale nemusí odhalit pacienta, který je na samém počátku onemocnění nebo má naopak koronavirus pět dní a více. „Velké domovy začnou testovat a když skončí první vlnu, mohou rovnou začít další, protože musí testovat každých pět dní,“ připomněl první náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Hejtmanství nyní jen doufá, že testy dopadnou dobře. „Modlíme se, aby bylo co nejméně pozitivních testů. Velký zásah do zaměstnanců by byl problém. Pak by neměl kdo pečovat o klienty,“ uzavřel Franěk.