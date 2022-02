Dva domy na návsi plánuje obec zbourat. Na jejich místě pak vystaví budovu novou. „Všechno, co potřebujeme, se přesune na jedno místo. Teď jsou provozovny roztříštěny po celé obci. Dostaneme na jedno místo kadeřnici, kosmetiku, v části budovy budou prostory i pro hospodu. Na nové místo se přesune i obecní úřad s kanceláří starosty a účetní, i zázemí pro knihovnu. Služby, které potřebujeme pohromadě, budou tam,“ informoval starosta Zvole Mojmír Starý.

Obecní úřad kdysi na návsi stával, domu se říkalo židovna. Do sálu chodili cvičit sokolové, v části budovy byla i prodejna hospodářských potřeb. Dům ale vyhořel. Nové prostory vystaví obec ve stejném slohu, jako jsou domy současné. To byl požadavek obce i památkářů.

Na webu obce si mohou zájemci prohlédnout první návrh a plány budovy. „Plánovali jsme prezentaci pro veřejnost. Kvůli covidu jsme ji museli zrušit. Autoři proto vytvořili takovou formu prezentace, abychom ji mohli umístit na web, kde si ji může každý prohlédnout. Pokud někdo přijde na zastupitelstvo, plány jim ukazujeme i s leteckým pohledem,“ uvedl starosta.

Novostavba poskytne prostory:

- obecnímu úřadu

- hospodě

- poště

- dvěma malým provozovnám

- knihovně

Novostavba přinese i nové možnosti bydlení. „Plány ukazují možnou budoucí podobu. Pod střechou ještě zůstane půda. Prostor zatím není v plánech řešený, ale do budoucna tam počítáme se vznikem sociálního bytu,“ dodal Starý.

Víceúčelový dům své místo najde v centru obce, v těsné blízkosti kostela svatého Václava. V plánu se počítá i se vznikem dvorku, který bude vstupní částí do provozoven kadeřnictví a kosmetiky. Využitelný bude i pro případné posezení hostů hospody či společenské místnosti.