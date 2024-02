„Že se něco chystá, je pro mě novinka. Parkoviště využívám, člověk potřebuje mít auto kde nechat. Budu tedy muset parkovat někde jinde. Na druhou stranu se takhle velké akce neplánují jen tak. Když je potřeba vodovod upravit, tak se to musí udělat. A snad se to stihne do těch oslav. Já na pouť a další akce chodím rád, když je příležitost,“ popsal Hůrka.

Podrobnosti včetně časového harmonogramu nastínil Deníku bystřický starosta Martin Horák.

Rekonstrukce teplovodu, vodovodu a kanalizace už je vysoutěžená. Postup jednotlivých oprav bude město se stavebními firmami řešit každým dnem. Podle starosty Martina Horáka je předpoklad, že hlavní práce na náměstí začnou po skončení topné sezóny.

„Mělo by to být v červnu. Zřejmě nebude potřeba rozkopávat celé náměstí, ale dělníci rozkopou centrální parkoviště. Budeme se snažit dopravu zasáhnout co nejméně,“ přislíbil starosta s tím, že půjde o velkou akci, která se bude týkat náměstí i jeho okolí.

Teplovod firmy od náměstí rozšíří k poliklinice a mateřské školce Korálky. Starosta doplnil, že celkovou úpravu chtějí stihnout zhruba za měsíc.

Mezi desátým a jedenáctým srpnem budou totiž obyvatelé slavit pouť a čtyři sta čtyřicet čtyři let od povýšení Bystřice na město. „Vše se budeme snažit s vybranými firmami zvládnout do konce července. Ale neobejde se to bez rozkopání části náměstí a centrálního parkoviště,“ potvrdil Horák.

Video: Masarykovo náměstí v Bystřici nad Pernštejnem

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Parkoviště v centru občas využívá také Josef Mokrý. „Byla by ostuda, kdyby náměstí zůstalo na oslavy rozkopané. Jsem zvědavý, jak se to povede a jestli se podaří všechno stihnout, Nicméně chápu, že práce mají přednost a že se kanalizace a další věci musí udělat. A když sem zase budu potřebovat zajet, tak holt zaparkuji někam jinam a dojdu si zařídit, co potřebuji,“ vyjádřil názor Josef Mokrý.