Oficiálně otopné období začíná 1. září. Závisí však i na aktuálním počasí. „Jakmile průměrná teplota vzduchu v příslušné lokalitě klesne pod třináct stupňů Celsia ve dvou po sobě jdoucích dnech, musíme zahájit dodávky tepla,“ vysvětlil ředitel žďárské společnosti SATT Jiří Malý.

Nejdéle si užívají tepla v Pelhřimově. „Topnou sezonu jsme zahájili ve čtvrtek 24. září. Nicméně prvních pár odběrných míst v městských domech vytápíme již od druhého zářijového týdne,“ informovala jednatelka pelhřimovské teplárny IROMEZ Hana Zíková.

Většina okresních tepláren se přidala v pátek. „Ve Žďáře se teploty vzduchu sice zatím drží nad zmíněnou hranicí, nicméně vzhledem k předpovědi počasí jsme včera zahájili topnou sezonu a pustili topení,“ potvrdil Malý.

Cena za teplo tady nejspíš zůstane neměnná. „Momentálně o ní jednáme s firmou ŽĎAS, která teplo do naší soustav dodává. Vzhledem k tomu, že spaluje hnědé uhlí a ceny jsou od roku 2018 významně ovlivňovány vývojem cen emisních povolenek, náklady každoročně rostou. Nicméně věřím, že se nám podaří udržet cenu na aktuální úrovni,“ potvrdil Malý.

Stejné je to i v Pelhřimově. „Ani opravy ani investice nebudou mít žádný vliv na cenu tepla. Pro nadcházející topnou sezonu je shodná jako na jaře před ukončením minulé topné sezóny,“ přidala se Zíková.

V Brodě, kde se také topí od včerejška, je v současné době cena za teplo nejvyšší v kraji. To se ale změní. „Na příští rok jsme zlevňovali asi o pět procent. Ze stávajících 573 korun za gigajoule energie tak snižujeme na 540 korun. Vysoutěžili jsme totiž levnější plyn, tak jsme si to mohli dovolit,“ svěřil se jednatel společnosti Teplo HB Miroslav Sommer.

Pro konkrétnější představu průměrný rodinný dům má roční spotřebu energie třicet gigajoulů. V Brodě tak jeho vytápění vyjde na 16 700 korun za rok. Oproti tomu bytový dům se pohybuje okolo 380 gigajoulů, což na jeden byt dělá ročně zhruba osm a půl tisíce.

Aktuální cena tepla:



Havlíčkův Brod 573 Kč/GJ

Jihlava 584 Kč/GJ

Pelhřimov 565 Kč/GJ

Třebíč 435 Kč/GJ

Žďár nad Sázavou 447 Kč/GJ

Také v Třebíči topnou sezonu oficiálně zahájili v pátek. „Nicméně už v noci ze čtvrtka na pátek jsme zapínali topení po celé Třebíči. Naši odběratelé si mohou diktovat, zda už topit chtějí nebo nechtějí. Někteří odmítli, ale od čtvrtka už měli tu možnost,“ prozradil za TTS Třebíč zástupce ředitele Radek Plaček.

Potřebám zákazníků se přizpůsobují i ve Žďáře. „Topení si mohou ovládat sami, případně nám zavolají a my jim topení spustíme,“ doplnil ředitel Malý.

Naopak Jihlavané budou moci teplo do svých domácností pustit až dnes. „Ceny tepla budou stejné jako loni. Nelze říct, jaká bude cena paušálně, mohou s ní totiž být spojeny další náklady. Je to individuální, ale pohybují se ve stejných relacích,“ sdělila jednatelka jihlavské kotelny Lucie Hubačová.

Přes léto teplárny investovaly do svého rozvoje. „Letos jsme v Borovině pořídili další kotel s novým filtrem na tuhé částice. To znamená, že plníme emisní limity Švýcarska, do deseti miligramů tuhých látek. Investovali jsme hlavně do ochrany ovzduší a do ekologie,“ pochlubil se Plaček.

Podobné priority má i havlíčkobrodská teplárna. „Máme zmodernizované kotelny. Splňují tedy emisní normy až do roku 2030. Na centrálních kotelnách máme nové kondenzační kotle. A stále zdokonalujeme monitoring kotelen, abychom mohli šetřit,“ dodal Sommer.