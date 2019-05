Podle slov autora miniatur modeláře a výtvarníka Zdeňka Brachtla však mohou stavby některé návštěvníky na první pohled splést, protože nevypadají jako nyní, nýbrž jako v dobách své největší slávy, nejčastěji ve 14. či 15. století. „Třeba právě z Čepičky nebo hradu nad Dolními Loučkami se toho už moc nedochovalo,“ poznamenal Zdeněk Brachtl.

Kromě hradů Zubštejn a Pernštejn letos dojde ještě na další tři památky v měřítku 1:50. Několikametrové miniatury panských sídel kolem řeky Svratky od Jimramova po Tišnov jsou zasazeny do okolního členitého terénu. Celkem by jich mělo být přes dvě desítky, práce ve finanční režii bystřické radnice jsou rozvržené na několik let.

Brachtlovy modely jsou k vidění například na hradě Veveří, na Kunětické hoře, na Pernštejně či v blanenském muzeu. Celoročně venku umístěná díla však v Bystřici vytváří poprvé. Nicméně je počítáno i s tím, že park je volně přístupný, lidé se u modelů fotografují a děti si je chtějí osahat. „Opravy jsem dělal i u sádrových modelů, protože jak na ně lidé sahají, poškodilo se třeba cimbuří nebo jiné detaily, a teď to určitě nebude jiné,“ sdělil již při začátku práce výtvarník.

Ve výsledku se budou lidé v parku procházet po cestičkách, které už částečně spojují jednotlivé hrady, přibudou tam navezené kameny i vysazená zeleň.

„Park je koncipovaný jako unikátní záležitost. Myslím si, že ve střední Evropě nic takového není, protože tady nejde o modely vyskládané vedle sebe jako v katalogu, ale zasazené do reálné krajiny,“ vyjádřil se ředitel bystřického muzea Vladimír Cisár, který byl iniciátorem vzniku bystřického parku miniatur.