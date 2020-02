„V současné době se tam parkuje živelně, ulice je obousměrná a je problém tudy projet. Když dáme parkování řád, tak se tam místo nějakých pětadvaceti aut, která se tam vměstnají nyní, vejdou čtyři desítky,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Součástí přestavby bude nejenom vymezení parkovacích stání, ale i rekonstrukce inženýrských sítí pod povrchem, chodníků a také parková úprava zeleně.

„Právě proto to nebude nejlevnější, ale když už budeme rekonstruovat, je potřeba dát do pořádku všechno. Dál už jít nemůžeme, více parkovacích míst se do toho prostoru nevejde. Je tam hrací zóna pro děti, a tu je škoda ničit,“ doplnil starosta.