Bystřice nad Pernštejnem – S Vodomilem Zubří zemí je název tradiční turisticko-poznávací soutěže, kterou rok co rok vyhlašuje Bystřice nad Pernštejnem. Stejně jako předchozí ročníky, také ten letošní, v pořadí už třináctý, bude tematicky zaměřený. Soutěžící se tentokrát vydají za krásou a za poklady.

Soutěž odstartuje 1. května a účastníci se při ní vydají například za železnými kříži do Sněžného, ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelenou horu, k poutnímu kostelu Božího milosrdenství do Slavkovic, do balónového zámku a hotelu v Radešíně, prohlédnou si mincovní poklad v Nedvědici, podívají se do muzea Veterán Tatra v Bystřici nad Pernštejnem nebo do jeskyně v Rudce, v níž odpočívají bájní blaničtí rytíři. S sebou by si měli vzít legitimaci, kterou obdrží v bystřickém informačním centru, aby do ní mohli sbírat razítka. Ta lze tentokrát nahradit i selfie fotografií.