Bystřice nad Pernštejnem – Poslední bytový dům města ve čtvrti zvané Voldán hodlá v příštím roce nechat zrevitalizovat bystřická radnice. Objekt se dočká se zateplení, nové fasády, oken i vstupních dveří, stejně jako ostatní domy v dalších částech města.

Růžová fasáda věžáku vedle bystřické „hotelovky“ v roce 2003 zářila novotou. | Foto: Deník / Lenka Mašová

„Tím budeme mít všechny domy opravené a můžeme se pustit do bytů. V příštím roce ale ještě bude nejdříve nutné obnovit fasádu prvního věžáku vedle hotelovky. Vypadá už hodně ošuntěle, protože do barev se nepřidává nic, co by zabránilo množení plísní,“ vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Dotčený dům dostal novou růžovou fasádu v roce 2003.