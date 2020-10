Hřbitov v Bystřici nad Pernštejnem bude zanedlouho o něco větší. Přibudou čtyři desítky klasických kopaných hrobů a k tomu šedesát výklenků na urny v novém kolumbáriu.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

„Urny už nebylo kam dávat, hřbitov nutně potřeboval rozšířit. Bude to pěkné, jen škoda, že se to nestihlo do Dušiček. I když tento svátek letos asi stejně nebude takový, jak jsme zvyklí,“ poznamenal František Jízdný z Bystřice nad Pernštejnem.