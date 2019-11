„Inspirovali jsme se ve Žďáře, kde již participativní rozpočet několik let funguje, a chtěli bychom jej v příštím roce vyzkoušet. Do rozpočtu na rok 2020 proto hodláme pro účely participativního rozpočtu vyčlenit 400 tisíc korun,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska.

V průběhu listopadu budou moci lidé podávat svoje návrhy, které se budou týkat zlepšení veřejného prostoru ve městě. „Pak projekty posoudíme z hlediska možnosti proveditelnosti a o vybraných by pak veřejnost hlasovala. Bude to zkušební ročník, záleží, o co všechno lidé budou mít zájem, ale chceme jim příležitost navrhovat a hlasovat o tom, jak by se vyčleněné peníze mohly nejlépe využít, dát,“ doplnil starosta.

Několikaleté zkušenosti s participativním rozpočtem už mají ve Žďáře nad Sázavou, kde obyvatelé o veřejností navržených projektech poprvé hlasovali na podzim 2016; ročně je k tomuto účelu vyčleňováno 600 tisíc korun. Tamní lidé nejčastěji stojí o obnovu dětských hřišť a herních plácků a zkultivování dalších míst, kde tráví volný čas.