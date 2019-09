Ačkoliv jejich původcům za porušení místní vyhlášky hrozí až stotisícová pokuta, a za předpokladu, že jde o odpad z podnikání, tak ještě vyšší, míst nelegálního ukládání odpadu přibývá. „Největší problém jsme řešili za biomasovou kotelnou na sídlišti 2, kde lidé navozili kde co. Vypadalo to tam hrozně, navíc okolo vede přístupová cesta k zimnímu stadionu, pohádkové aleji, hřišti, parku miniatur… Místo jsme nechali vyčistit a umístili tam ceduli zákaz skládky pod pokutou,“ vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska.

V této souvislosti si Bystřičtí hodlají pomoci umístěním kamery. Ta by měla výstup v kotelně, kde je nepřetržitá služba, takže případné odkládání odpadu by už nemohlo být živelné.

„Měl by se vyčistit oplocený dvůr u kotelny, kde by byla umístěna kamera, a služba v kotelně by lidem, kteří tam chtějí něco vyvézt, otevírala vrata. Samozřejmě by šlo pouze o odpad, který se dá využít ke štěpkování a likvidaci v kotelně, například větve. Pokud by tam chtěl někdo složit třeba starou skříň nebo nějaký jiný odpad, který patří do sběrného dvora, služba by to na kameře viděla a rovnou ho otočila zpět,“ přiblížil starosta.

Za předpokladu, že se město dohodne na spolupráci i s ostatními aktéry, tedy s technickými službami a Bystřickou tepelnou, k úpravě eliminující obnovu černé skládky u kotelny dojde co nejdříve. „Jestli budou všichni souhlasit, s realizací počítáme ještě v září,“ doplnil Karel Pačiska.