Na návštěvu u své švadleny se těšila například Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu. „Nemám konfekční postavu. V obchodě si nevyberu a do tržnic nechodím. Nechávám si šít a jsem spokojená. Švadlena mi vždycky dobře poradí. Nemusím se bát, že budu vypadat jako strašidlo,“ prohlásila.

V krejčovství Ludmily Fialové si zákaznice nechávají šít jak šaty, tak i sukně a kostýmy. „Šijeme i svatební šaty. Když je nevěsta spokojená, přivede i další příbuzné,“ poznamenala švadlena.

Jeden zákazník za druhým. V době naší návštěvy v krejčovství Stanislavy Bulíčkové a Věry Adamcové v Havlíčkově Brodě se dveře od rána netrhly. Jedna zákaznice si přišla pro šaty, druhá pro sukni a nakonec přišel pán s nesmělou žádostí o úpravu kalhot. „Máme dohromady dílnu i obchod s látkami. Na malý zájem si nemůžeme stěžovat. Já v práci někdy i spím,“ svěřila se Stanislava Bulíčková. Jak dodala, stálí zákazníci se po covidu vrátili všichni. Hlavně ženy. Oceňují řemeslnou kvalitu i originál.

Paní Stanislava pro svoje zákaznice šije šaty nejen podle předlohy, ale vymýšlí si vlastní modely. Ona i její kolegyně Věra Adamcová se svěřily, že jim stačí vidět kus látky a hned mají inspiraci. „Zákaznice si nechávají šít na míru a říkají, jak jsou rády, že už máme otevřeno. V době covidu to byl problém, ale šily jsme aspoň roušky,“ poznamenala paní Stanislava.

Stálé zákaznice opět našly cestu i do krejčovství Miroslavy Doležalové z Třebíče. „Stálé zákaznice se už nemohly dočkat, až přijdou na zkoušku. Přišly i některé nové. Máme co dělat od rána do večera. Šijeme pořád šaty, kostýmy do kanceláře, šaty na svatby,“ dodala švadlena. Podobnou zkušenost má i švadlena Božena Bulantová z Jihlavy. Seznam zakázek obnovila znovu i Jana Bartáková ze Studené.