Peníze na nový vodovod Borovnice nemá. A nemá ani žádný původní vodovodní řad. Jeho absenci vyřešili v Borovničtí po svém. Vždy několik chalup se napojilo na jeden pramen a zřídilo tak vodovod spolkový. „Máme asi pět spolků v obci, které jsou napojeny na společný zdroj,“ potvrdil starosta Borovnice Edvard Holeš.

Obec Borovnice na Žďársku. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Spolky jsou registrované, mají své předsedy a jejich členové společně rozhodují o příspěvcích. Spolková studna bývá často posílena zásobníkem, do kterého je svedena voda z okolí. „Na to je pak napojený určitý počet domů. Někde pět, jinde třeba dvacet. Naši předci vodovod nevybudovali a pro obec by to bylo velmi nákladné,“ vysvětlil starosta.