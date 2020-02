Dva bytové domy s celkem čtyřiadvaceti sociálními byty v lokalitě U Stadionu chtějí za pomocí dotace vybudovat ve Velké Bíteši. Dotační podpora by mohla činit až devadesát procent potřebných peněz.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

„Komfort bydlení by měl být srovnatelný se standardními byty města. Tímto počinem by se současně mohly uvolnit sociální byty v budově Střední odborné školy Jana Tiraye, takže prostory školy by mohly být v budoucnu rozšířeny,“ informoval starosta Velké Bíteše Milan Vlček.