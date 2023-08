Řidič dále zmínil, že ho nejvíce ovlivňuje částečné uzavření právě v Třebíčské ulici. Deník zjistil, kdy by tudy řidiči mohli opět projet, aniž by je zastavily semafory.

Provoz v Třebíčské ulici je omezený kvůli výstavbě chodníků v sousední Oslavické ulici. Kromě chodníků tam dělníci rekonstruovali také plynovody. Podle Romana Božena z 1. Žďárská plynařské a vodařské by mohl být provoz obnovený do dvou týdnů. „Do pátku osmnáctého srpna chceme mít hotové plynovody. Pak začne plyn opět do domácností proudit,“ popsal s tím, že práce postupovaly podle harmonogramu.

Oslavická ulice je kvůli pracím kompletně uzavřená. „V příštím týdnu by v ní měly práce skončit a všechno se vrátit do původního stavu,“ dodal Božen. To samé by se mělo týkat i Třebíčské ulice.

Do konce srpna pak začnou ve městě další úpravy na silnicích. Silničáři opraví například cestu spojující Kúsky s Březejcem. Silnice z Kúsek, které jsou částí Velkého Meziříčí, je ve špatném stavu. Oprava potrvá do konce října a vyjde na téměř tři miliony korun.

Jak dlouho potrvají opravy silnic ve Velkém Meziříčí



Křenice-Samota: 14. – 19. srpna



Družstevní ulice: 28. – 31. srpna



V Potokách: 21. – 26. srpna



Oslavická a Třebíčská ulice: do konce srpna

Místostarosta Martin Kaman vyjmenoval další plánované rekonstrukce. „Následovat bude ještě příjezd do Svitu, ulice Družstevní a cesty v lokalitě Křenice-Samota,“ informoval. Cena oprav silnice překročí dva miliony korun.

Všechny ulice by měly být postupně hotové do konce měsíce. Mezi místa, která jsou už zprovozněná, naopak patří cesty ke garážím v ulici Čermákova. Po nich auta jezdí od minulé soboty.