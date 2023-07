/FOTO, VIDEO/ Až do konce srpna potrvá ve Žďáře nad Sázavou uzavírka silnice okolo hráze Göttlerova rybníka. Oprava cesty, která spojuje ulice Neumannova a Kosinkova, začala ve středu 19. července. Řidiči budou muset opravované místo objíždět a delší cestu budou mít i chodci, kteří nebudou moci přes staveniště projít.

Práce v okolí Göttlerova rybníka. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Na procházky kolem rybníka je zvyklý chodit důchodce Zdeněk Homola. Nyní je bude mít kvůli rekonstrukci delší. „Když jsem dopoledne k hrázi přišel, zarazil jsem se. Nečekal jsem, že tu bude najednou staveniště. Budu muset chodit okolo druhého břehu. Naštěstí je tam nově psí hřiště, takže bude na co koukat. Horší je, že jsme přišli o zkratku a budeme bez ní měsíc,“ zhodnotil obyvatel Žďáru s tím, že se opravě nediví.

Hráz Göttlerova rybníka nedávno sloužila jako přístupová cesta při rekonstrukci Jamborovy ulice. A větší zatížení se podepsalo na kvalitě silnice. To potvrzuje také Radek Studený, který je na stavbě technickým dozorcem. „Silnice dostala zabrat, ale už v minulosti nebyla v nejlepším stavu. My tady vyměníme asfalt a cestu zpevníme. První den se zatím obešel bez komplikací,“ popsal a dodal, že prosí o ohleduplnost. „Lidé by opravdu neměli přes staveniště chodit. Na obejití mohou použít druhou stranu rybníka nebo Kosinkovu ulici,“ apeloval Studený.